Il Napoli non ha effettuato la rifinitura prevista questa mattina al Tardini. Ecco la notizia come riportata dalla redazione di Sky Sport.

A sorpresa, il Napoli questa mattina ha annullato la rifinitura prevista al Tardini. Ne parla la redazione di Sky Sport spiegando che, per la gestione del freddo ma anche delle fatiche e dello stress, Gattuso ha preferito svolgere una seduta in sala video. In modo alternativo, gli azzurri si preparano a sfidare la Juventus.

