Sfuma definitivamente la pista Sampdoria per Fernando Llorente che però è ancora in tempo per trasferirsi all’Athletic Bilbao.

Il mercato spagnolo, infatti, chiude alle 24 e l’attaccante azzurro può ancora cambiare squadra. In caso contrario resterà al Napoli fino a Gennaio, in attesa della sessione invernale.

Comments

comments