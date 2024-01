Napoli, non c’è posto per tutti. Bisognerà scegliere chi far entrare in lista Champions e potrebbero esserci anche esclusioni eccellenti.



Solo tre dei nuovi acquisti potranno essere inseriti nella nuova lista Champions ma potrebbero esserci valutazioni anche su Zielinski e sulla sua condizione psicofisica.

Secondo quanto riportato da Sky, oltre alla scelta su quali nuovi giocatori inserire in lista Champions( già attualmente non c’è posto per tutti, a maggior ragione se arriverà anche un difensore) ci saranno valutazioni anche su Zielinski e Demme.

Quest’ultimo, però è già fuori lista da molto tempo.

