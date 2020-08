Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione di Hirving Lozano e sul fatto che il Napoli non rinuncerà a lui per la prossima stagione.

In particolare, il club azzurro ha fatto sapere a Raiola, agente del messicano, che il giocatore fa parte del progetto. Questo a meno che non arrivino offerte particolarmente interessanti per lui; si prospetta un’altra stagione in azzurro per Lozano, quindi, dopo i tanti problemi che ci sono stati nella sua prima avventura.

