Napoli, non sarà una partita storta a disperdere un patrimonio di consapevolezza

Doveva essere una partita spettacolare, invece, Napoli-Lazio è stata bruttina.

Le analisi post match, ma anche le sensazioni live, avevano mostrato le scelte tattiche di Maurizio Sarri che è riuscito a complicare la vita del Napoli. Altre volte, gli azzurri hanno incontrato squadre che hanno utilizzato una serie di accorgimenti per limitarlo ma ha sempre trovato la chiave giusta.

Spalletti si aspettava le difficoltà: “Bisognerà trovare la finestra da cui prendono aria” e, quindi avrà studiato le contromosse. Però, stavolta il grimaldello si è spezzato, sia per gli accorgimenti laziali e che per la scarsa vena napoletana. Bastassero solo escamotage tattici, le partite finirebbero tutte in pareggio, o, quantomeno, le squadre più forti non prevarrebbero facilmente.

Risulta, un po’ sterile la discussione su Sarri e Spalletti, in campo ci vanno i calciatori e sono sempre loro a determinare, nel bene e nel male.

Gli azzurri hanno fatto sempre benissimo, anzi di più, e una battuta a vuoto ci può stare. La squadra non ha avuto la solita pazienza ed hanno fatto poco movimento senza palla. Le linee di passaggio erano chiuse e ci volevano più fantasia e velocità.

La risposta a tutti i dubbi l’hanno data i tifosi, a fine partita, con gli applausi ai ragazzi.

Le analisi e le chiacchiere sono inevitabili e anche giuste in un contesto di critica, ma la sostanza è che la partita di venerdì fa parte del passato. Se non bisogna sedersi sugli allori non si può neppure stare a rimuginare.

Consapevolezza, arriva dopo tanti sacrifici e costa sudore ed è una delle qualità migliori di cui dispone questa squadra. La consapevolezza, si conquista allenando le proprie capacità e mettendosi alla prova, giorno dopo giorno ma, soprattutto, alzando l’asticella. Mettendosi alla prova per superare se stessi si acquisisce consapevolezza, come ha spiegato bene Spalletti.

Il patrimonio consolidato non si sperpera per una partita andata male.

I dubbi sono preziosi e rendono gli uomini migliori, bisogna sempre mettersi in discussione ma le certezze sono il trampolino che ti consente di spiccare il volo.

