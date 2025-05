Napoli: non solo presente ma anche futuro

Napoli attivo sul mercato come riferisce il Mattino. Nel mirino: Ademola Lookman, Kevin de Bruyne, Jonathan David

L’Atalanta chiede 50 milioni per Ademola Lookman ma un tentativo verrà fatto ugualmente. Manna ha infatti 200 milioni da spendere per rendere il Napoli competitivo anche in Champions e spinge per avere il prima possibile una risposta da Kevin de Bruyne. La casa a Posillipo non c’entra nulla, serve un accordo con il belga sulla base di una richiesta della stella del Manchester City di circa 10 milioni di euro. Con i campionati ormai verso la fine, la trattative entrerà nel vivo. Certo, De Bruyne è un sogno, ma De Laurentiis non intende superare certe soglie legate al suo budget. Ma il centrocampista ha promesso una risposta. Intanto avanti tutta con un altro svincolato: Jonathan David, in forza alla squadra del Lille. Anche lui è a parametro zero: la questione non è il suo stipendio (5 milioni per 4 anni) ma il solito bonus alla firma che chiedono intermediari e agenti.

