Napoli, nuova maglia per San Valentino

In occasione di San Valentino, la SSC Napoli arricchisce la sua collezione di maglie. La squadra azzurra debutterà contro la Cremonese con la nuova maglia.



La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino.

Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori.

Le maglie utilizzate in occasione della partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia verranno inoltre messe all’asta su MatchWornShirt (www.matchwornshirt.com/event/17-01-2023-napoli-cremonese) dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.

Dedalus Cooperativa Sociale (www.coopdedalus.it/) ha un’esperienza ultra quarantennale nella ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale, con interventi in problematiche connesse all’esclusione delle fasce deboli, economia e sviluppo del territorio. Dal 2001 gestisce interventi di accoglienza, supporto psico-sociale, orientamento alla cittadinanza e di ricerca attiva del lavoro per donne che vivono condizioni di sofferenza. La cooperativa gestisce due centri antiviolenza e due case di accoglienza residenziale per donne, sole o con figli, che vivono realtà di violenza e maltrattamenti: il Centro Antiviolenza di Materdei a Napoli e il Centro Antiviolenza Kintsugi, a Mugnano, in un bene confiscato alla mafia.

Contatti: tel. 081 291218 – info@coopdedalus.it

Le Kassandre (www.lekassandre.com) è un’associazione culturale di promozione sociale, nata nel 2004 dall’incontro di un gruppo di donne, italiane e straniere, di generazioni ed esperienze diverse, ma accomunate dal tentativo di coniugare l’impegno professionale alle tematiche del sociale, soprattutto quelle relative al genere, alle pari opportunità e alla educazione e formazione delle nuove generazioni.

Attraverso lo Sportello Donna aperto ogni lunedì dalle 9. 30 alle 12.30 (Corso Ponticelli, 40) e il Centro Antiviolenza della IV e VI Municipalità aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 (Viale Hemingway, 102) l’associazione offre servizi di supporto in percorsi di fuoriuscita dalla violenza a donne sia italiane che straniere, attraverso accoglienza, informazione, consulenza psicologica individuale e di gruppo, consulenza legale, orientamento al lavoro e bilancio delle competenze. L’associazione fa parte della rete interistituzionale antiviolenza del Comune di Napoli.

Contatti: tel. 388/0979950 – info@lekassandre.com

L’Associazione Forti Guerriere del Rione Sanità (https://fondazionesangennaro.org/presentazione-dellassociazione-forti-guerriere-del-rione-sanita/) nasce nel Rione Sanità nel 2019 a seguito dell’omicidio di Fortuna Bellisario, una donna del quartiere assassinata dal marito alla presenza dei figli. In quell’occasione le donne del rione decidono di far sentire la propria voce e di ribellarsi ad una condizione di violenza intrafamiliare diffusa. Le donne dell’associazione da allora sono impegnate in campagne di sensibilizzazione nelle scuole, nelle carceri, sul territorio ed hanno imparato ad essere antenne per le altre donne del quartiere che in loro riconoscono dei riferimenti più vicini rispetto alle istituzioni.

Contatti: tel. 081/19571624 – fortiguerrieree@gmail.com

