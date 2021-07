Napoli, nuovo caso Younes: il tedesco vuole lasciare l’Eintracht (che ha fatto dietrofront sul riscatto)

Dopo la telenovela risalente ai tempi della sua firma con il Napoli, Amin Younes, attualmente in prestito all’Eintracht, rischia di finire nuovamente nell’occhio del ciclone.

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Kicker, il club di Francoforte era intenzionato a versare i 3 milioni di euro necessari per il riscatto, ma avrebbe fatto dietrofront in seguito ad un confronto con il giocatore, che avrebbe espresso la volontà di cambiare aria, nonostante un’offerta di contratto più vantaggiosa. Il motivo delle titubanze di Younes sarebbe da ricercare in una ricchissima proposta giunta da un club del Golfo Persico (al momento non se ne conosce l’identità), ma il suo agente ha espresso la volontà di uno scambio “buono e molto costruttivo con l’Eintracht”.

