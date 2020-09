Napoli, obiettivo Emerson Palmieri: giovedì l’incontro con gli intermediari

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra di difesa, e l’ultima idea porta il nome di Emerson Palmieri, terzino del Chelsea.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri sarebbero fortemente interessati all’ex laterale della Roma, che raccoglierebbe l’eredità di Faouzi Ghoulam, in odore di cessione. Il club partenopeo punta a prendere l’italo-brasiliano in prestito con diritto di riscatto e ha fissato per giovedì un incontro con gli intermediari, per capire la fattibilità dell’operazione.

