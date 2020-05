Napoli, occhi non solo su Tonali. Altri due giocatori del Brescia interessano

A riferire degli interessi di mercato del Napoli è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport.

Sono in tre i giocatori del Brescia su cui il Napoli ha messo gli occhi. Il primo è Tonali, che con le sue prestazioni ha scatenato una grande concorrenza intorno a lui. Gli altri due, invece, sono Joronen e Cistana.

In particolare, l’interesse del Napoli per Joronen si può vedere anche in un’ottica di una possibile cessione di Meret, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio.

