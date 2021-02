Napoli, occhi su Thauvin: il ragazzo vuole la Serie A ma in pole c’è il Milan

Florian Thauvin sarà, con ogni probabilità, uno dei parametri zero più corteggiati durante la prossima finestra di calciomercato.

L’esterno offensivo del Marsiglia è in scadenza di contratto, e già nella scorsa estate era stato accostato a molti club, anche italiani, frenati, però, dalla valutazione di 15 milioni, ritenuta eccessiva per un calciatore con un solo anno di contratto e reduce da un’annata fermo ai box per un infortunio alla caviglia.

In questa stagione, però, nonostante le difficoltà dell’OM, Thauvin ha dimostrato di essere tornato quello di un tempo, realizzando 7 reti e servendo 9 assist in 28 apparizioni complessive. Il ragazzo, seguito anche dal Napoli, ha espresso la volontà di approdare in Italia, ma al momento ad essere in vantaggio, secondo Tuttomercatoweb, è il Milan, club al quale Thauvin ha già dato la priorità, entusiasta dell’idea di giocare a San Siro. Ad essere decisive, però, saranno le prossime settimane: il futuro di Thauvin è ancora tutto da scrivere.

