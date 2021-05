Napoli, occhio alla concorrenza: c’è anche il Milan sulle tracce di Zaccagni

Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, è finito da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli.

Il ragazzo sembrava, già a gennaio, vicinissimo all’azzurro, ma la pista si è un po’ raffreddata nelle settimane successive, vista anche l’incertezza che aleggia attorno alla panchina del club campano. Il Napoli, comunque, continua a monitorare il trequartista scaligero, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza visto che, secondo il Corriere di Verona, anche il Milan ha effettuato dei sondaggi per il classe ’95: i rossoneri, infatti, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di Calhanoglu, e guardano proprio a Zaccagni per cautelarsi in caso di addio del turco.

