Napoli, occhio alla concorrenza per Boga: c’è anche il Borussia Dortmund

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è una delle più belle sorprese di questa stagione, tanto da essersi guadagnato l’interesse del Napoli.

Il giovane ivoriano, alla sua seconda stagione in Serie A, ha realizzato ben 11 gol in 34 partite disputate, servendo anche 4 assist ai suoi compagni. L’ad del club neroverde, Giovanni Carnevali, ha già detto di non volersene privare ma, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, non sarà affatto un’impresa facile. Oltre al Napoli, che lo segue già da tempo, anche il Borussia Dortmund ha chiesto informazioni: i tedeschi potrebbero salutare Jadon Sancho, e in tal caso parte dell’incasso potrebbe essere investito proprio su Boga.

