Napoli, oggi doppia seduta: allenamento mattutino a porte chiuse

Il Napoli ha iniziato, nella giornata di ieri, il ritiro estivo a Castel di Sangro, con un allenamento pomeridiano cui hanno assistito circa mille tifosi.

Per gli azzurri, oggi ci sarà, invece, una doppia seduta di allenamento, ma la brutta notizia, per i tifosi, è che la sessione mattutina sarà a porte chiuse. Una vera e propria novità, visto che in ritiro non era mai successo prima, ma il Napoli ha dovuto limitare l’accesso allo stadio Teofilo Patini a causa delle norme di contenimento del Covid-19. Sarà, invece, possibile assistere alla seduta pomeridiana.

