Napoli: Oggi il pienone a Castelvolturno ma che clima ci sarà?

Tornano a Napoli McTominay eroe in Scozia e Hojlund sconfitto e rimandato ai playoff con la Danimarca ma in discrete condizioni.

Tornano anche Rrahmani ed Elmas, mancherà solo Olivera che per arrivare dall’altra parte del mondo impiega più tempo.

Che ambiente troveranno?

Tranquillo, almeno così é stato in questi giorni.

Conte é apparso sereno, gli allenamenti sono andati bene e non ci sono stati colloqui particolari.

Anzi tutto sembra normale come se niente fosse accaduto.

Potrebbe esserci una chiacchierata con la squadra proprio oggi che ci sono quasi tutti o forse no.

Sicuramente al di là delle parole che tagliano e lasciano ma, pure, appesantiscono conterà il campo e le risposte alle domande che si faranno sabato sera al Maradona.

