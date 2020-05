Napoli, oggi il via ai tamponi ai calciatori

Dopo il via agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, il Napoli si prepara per accogliere i propri calciatori nel centro sportivo di Castel Volturno.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” dopo aver già sanificato il centro sportivo il club inizia oggi la procedura dei tamponi per i calciatori.

Una seconda fase di tamponi è in programma giovedì, mentre per venerdì sono in programma i test sierologici.

I calciatori poi si alleneranno a gruppi di 4 sui tre campi a disposizione a Castel Volturno divisi su due turni.

Si partirà al mattino. Le sedute saranno gestite da Gattuso e il suo staff, pronto lavoro aerobico ma anche tecnica col pallone.

