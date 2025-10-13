Napoli

Napoli: Oggi la ripresa degli allenamenti. Il punto sugli indisponibili.

Pubblicato il

Conte ha concesso due giorni di pausa ai calciatori disponibili e il Napoli si ritroverà oggi a Castelvolturno in attesa del ritorno dei nazionali 

Continua la preparazione al match di sabato a Torino e poi a seguire Champions e campionato.

Nel frattempo pian piano si svuota l’infermeria:

Buongiorno recuperato potrà essere disponibile contro il Torino

Rrahmani ha ancora bisogno di tempo, l’obiettivo è l’Inter

Politano potrebbe tornare abile prima del previsto, forse, anche per la Champions o, addirittura, sabato ma il mister deciderà come gestire.

Lobotka è il caso più complesso ci vorrà ancora tempo.

Da valutare le condizioni di’ Milinkovic Savic 

