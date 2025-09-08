Napoli: Oggi ripresa degli allenamenti e valutazione di Rrahmani.

Napoli

Dopo due giorni di riposo concessi ai ragazzi rimasti a Napoli, oggi si torna a lavoro

Il gruppo continuerà a preparare la partita contro la Fiorentina in attesa del ritorno dei nazionali, sperando di non avere altre defezioni da infortuni.

A proposito di infortuni oggi verrà valutato dallo staff medico Rrahmani che è rientrato ieri a Napoli per avere una diagnosi ed una prognosi aggiornata.

 

