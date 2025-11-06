Napoli: Ogni rosa ha le sue spine ma anche i petali profumati.

Napoli una rosa grande o una grande rosa?

Di sicuro con qualche spina e due petali profumati.

La cifra spesa dal Napoli nella campagna acquisti è dentro tutto i discorsi.

Conte l’ha definita necessaria per affrontare i tanti impegni anche se è problematico inserire tanti calciatori nuovi.

Il mister ricorda spesso che, De Bruyne a parte, tutti i giocatori arrivati sono da formare.

Una rosa grande e non una grande rosa?

Sicuramente ci sono delle spine, qualcuno è più indietro di altri come Lucca, Lang va scoperto, Beukema non ha convinto appieno.

Marianucci deve crescere, Hojlund non ha dato continuità.

Poi ci sono i petali più profumati:

Savic il gigante ipnotico che para i rigori ma, su tutti:

Elmas e Gutierrez.

Elif è carta conosciuta e si è già cucito sul petto uno scudetto, poi scelse di andar via con inconsolabile disperazione di Mazzarri, per pentirsene subito e scegliere di tornare a Napoli a gambe levate.

È tornato e sembra, anche, migliorato.

Gutierrez ha qualità nei piedi, forza e corsa.

Attacca e difende bene.

Una piacevole scoperta in una zona che potrebbe essere affollata ma lo spazio se vali te lo prendi e il giovanotto se lo sta prendendo.

Ogni rosa ha le sue spine ma il profumo è inebriante.

