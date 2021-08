A pochi giorni dalla fine del calciomercato il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Come anticipato da 100×100 Napoli all’incirca un mese fa, il Napoli lavora concretamente su due calciatori. La prima scelta resta Mathias Olivera del Getafe mentre in alternativa ci sarebbe Mandava, calciatore attualmente in forza al Lille.

