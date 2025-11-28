Napoli: Olivera, Spinazzola, Gutierrez. Sembra il gioco delle tre carte.

Eh ma sono tanti!Olivera, Spinazzola e Gutierrez. La corsia mancina del Napoli sembrava troppo affollata ad inizio stagione.

Invece sono serviti tutti, perché gli infortuni o la cattiva forma hanno reso indispensabili le rotazioni.

Prima Olivera il terzino di lungo corso, fresco di rinnovo, inizia la stagione così così.

Gutierrez deve trovare la forma dopo il lungo stop nella precedente stagione.

Così tocca a Spinazzola, il vecchietto arzillo che diventa protagonista con una partenza top e si riprende anche la Nazionale.

Poi Leonardo accusa problemi e si impone Gutierrez con Olivera sullo sfondo.

Sul più bello Gutierrez si sloga la caviglia e tocca a Olivera che, nel frattempo, é tornato in forma.

Ora si rivede anche Spinazzola che a Roma tornerà tra i convocati.

Sembra il gioco delle tre carte ma é solo un’istantanea della stagione del Napoli che fa lo slalom tra gli infortuni.

