Ritiro Castel di Sangro

Napoli-Olympiacos: le formazioni

Pubblicato il

Le formazioni ufficiali: Conte schiera tutti i big. Rinuncia ad un esterno per inserire un centrocampista in più, In difesa c’è Juan Jesus, Milinkovic tra i pali

Le formazioni:

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.

OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top