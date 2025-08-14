Napoli-Olympiacos: le formazioni

Le formazioni ufficiali: Conte schiera tutti i big. Rinuncia ad un esterno per inserire un centrocampista in più, In difesa c’è Juan Jesus, Milinkovic tra i pali
Le formazioni:
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.
OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.