Napoli, ordinanza alla viabilità aggiornata: posticipato lo stop alla circolazione di domenica

Il Comune di Napoli ha aggiornato l’ordinanza relativa alla viabilità per questo fine settimana in occasione dei possibili festeggiamenti per lo Scudetto vinto dal Napoli.

Premesso che:

• con nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 24/04/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione

2A – Ordine e Sicurezza Pubblica) e a seguito della successiva riunione tenutasi il giorno 26/04/2023

presso la Questura di Napoli, allo scopo di coordinare e pianificare i servizi di ordine e sicurezza

pubblica in occasione dei festeggiamenti dello scudetto che, con ogni probabilità, inizieranno nella

giornata di sabato 29 aprile 2023, sono stati chiesti dei particolari provvedimenti di viabilità;

• in particolare, dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1° maggio 2023, è stato

chiesto di disporre il divieto di accesso e di transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate

dalla Questura di Napoli d’intesa con il Comando della Polizia Locale, ad eccezione dei mezzi di

soccorso e delle Forze di Polizia e per specifiche esigenze della cittadinanza residente, con la specifica

indicazione di 91 punti di controllo;

• a seguito della predetta comunicazione, è stata predisposta l’ipotesi di perimetrazione dell’area da

interdire, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

◦ Zona da interdire alla circolazione coincidente con l’area interna al perimetro delimitato dalle

seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro,

via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Crispoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della

Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Mridionale,

via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza

Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe

Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina;

◦ ulteriori strade da interdire alla circolazione: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia,

via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta,

gallegia 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la

galleria Laziale, via Orazio.

• Successivamente, nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato

convenuto di adottare il provvedimento di limitazione del traffico dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile

alle ore 4:00 di lunedì 1 maggio 2023.

Considerato che con successiva nota nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 28/04/2023 la Questura di Napoli –

Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica), attese le articolate esigenze e tenuto conto delle

complesse questioni organizzative è stato chiesto di modificare e integrare il dispositivo di divieto di circolazione

modificando l’orario di inizio del dispositivo dalle ore 14:00 invece che alle 12:00, favorendo il transito, oltre che

a personale impiegato nei servizi di cui all’Ordinanza in oggetto, anche a personale dei servizi pubblici,

eventualmente previa esibizione di modulo di attestazione di servizio.

Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella

parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

• il presente provvedimento non contiene dati personali;

• il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione

del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del

sito del Comune di Napoli.

Letti:

• la nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 28/07/2023 della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione

2A – Ordine e Sicurezza Pubblica);

• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

• il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;ORDINA

Modificare e integrare l’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del 28/04/2023 (prot. n. 196 del 27/04/2023) nel

seguente modo:

1. modificare la lettera A) relativamente alla vigenza del dispositivo che è da intendersi:

• “dalle ore 14:00 di domenica 30 aprile alle ore 4:00 di lunedì 1 maggio 2023”;

2. integrare la lettera B) con la seguente ulteriore deroga:

• i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di

servizio rilasciata dall’Ente/Società/Azienda di appartenenza.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi

temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare

ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza

della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso

di necessità, nonché a modificare l’attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle

esigenze del traffico veicolare/pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza

Pubblica previsti dall’art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente

Ordinanza.

A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà

ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro

centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi

abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta

giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

