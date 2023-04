Napoli, ordinanza del Comune per i festeggiamenti: vietati fuochi d’artificio e vendita di bevande in bottiglia e lattine

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza riguardante i possibili festeggiamenti per lo Scudetto nella giornata di domenica.

Oggetto: divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie,

lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro

materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica

leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di

Napoli nonché di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e

simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed

esplodenti in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data

30 aprile 2023 (a valle dell’incontro di calcio valevole per il campionato di

calcio di Serie A Napoli – Salernitana).IL SINDACO

Vista: La nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e

Sicurezza Pubblica del 24 aprile 2023 Cat. A.4/Gab. – O.P., pervenuta a mezzo mail per

il tramite dall’Uffico del Capo di Gabinetto in data 27 aprile 2023 ed acquisita con

PG/2023/353207 del 27 aprile 2023, e le successive interlocuzioni sul tema, con le quali

si richiede l’adozione di un provvedimento finalizzo a garantire il miglior disimpegno

dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti

scudetto previsti in data 30 aprile 2023 a valle dell’incontro di calcio valevole per il

campionato di calcio di Serie A Napoli – Salernitana

Considerato che

 i possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 a valle

dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio di Serie A Napoli –

Salernitana sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un

aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte

presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un

conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

 pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di

carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire

la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza

urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell’integrità fisica dei

cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere

provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo

svolgersi della manifestazione.

Visti

L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l’art.54, comma 4, del D.lgs.

18.8.2000 n.267;

Il Responsabile dellArea Sviluppo

Socio Economico e Competitività

dott.ssa Norma Pelusio

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in

occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 a valle

dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio di Serie A Napoli –

Salernitana il:

– divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie,

lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale,

consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o

carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle

ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili

artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti,

nella città di Napoli dalle ore 17,00 di sabato 29 aprile 2023 alle ore 12.00 di

lunedì 01 maggio 2023.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla

presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste

dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. Venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web

istituzionale dell’Ente;

2. Sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 54,

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli

strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.

3. Sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla

osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di

pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120

giorni.

