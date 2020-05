Napoli, Orsolini un profilo che interessa ma il Bologna spara alto

Il Napoli, in vista della prossima stagione, ha messo nel mirino Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna che già aveva seguito in passato.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il profilo del calciatore è in linea con i parametri del club azzurro, per caratteristiche e, soprattutto, carta d’identità, essendo un classe ’97. Il problema è la richiesta dei felsinei, che chiedono un prezzo altissimo per privarsi del proprio gioiello. Inoltre, al momento, il Napoli è ben coperto in quel ruolo, quindi prima bisognerà cedere qualche elemento.

