Napoli, Osimhen arrivato a Villa Stuart per la risonanza magnetica

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è finalmente rientrato dal ritiro della Nazionale nigeriana, ed è da pochi minuti arrivato a Roma, a Villa Stuart.

L’ex Lille si sottoporrà a una risonanza magnetica, per capire la reale entità dell’infortunio rimediato durante la gara contro la Sierra Leone e stabilire i tempi di recupero. Al momento, la sua presenza nella prossima partita di campionato, contro il Milan, appare assai improbabile ma, qualora gli esami fornissero notizie confortanti, Gattuso potrebbe sperare di riaverlo a disposizione già in Europa League contro il Rijeka, dopo aver saltato la gara d’andata per squalifica.

Comments

comments