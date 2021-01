Napoli, Osimhen è ancora positivo al Covid: nuovo tampone nei prossimi giorni

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è fermo da novembre a causa di un infortunio al braccio rimediato con la sua Nazionale.

Come se non bastasse, il nigeriano è risultato positivo al Covid-19 al rientro dal suo paese natio e non si è ancora negativizzato. In mattinata, l’ex calciatore del Lille è stato sottoposto a un nuovo tampone che, tuttavia, ha dato ancora esito positivo, come annunciato dal Napoli in un comunicato ufficiale: “”Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni“.

