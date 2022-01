Napoli, Osimhen è guarito dal Covid: nelle prossime ore il rientro in Italia!

Buone notizie per il Napoli, pronto a riabbracciare l’attaccante Victor Osimhen, fermo ai box dal match con l’Inter dello scorso 21 novembre.

Il nigeriano, in quella sfida, riportò, in seguito ad un contatto con Skriniar, la frattura dello zigomo e dell’orbita sinistra, in seguito alla quale è stato prontamente sottoposto ad intervento chirurgico. Successivamente, è risultato positivo al Covid, intoppo che ne ha posticipato il rientro in Italia. Ma il Napoli ha appena ufficializzato l’esito del tampone molecolare, finalmente negativo: nelle prossime ore, Osimhen tornerà in Campania, pronto a mettersi nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti.

