Napoli, Osimhen il più giovane in doppia cifra nelle ultime due stagioni: solo Haaland ha fatto meglio

Dopo un inizio di stagione complicato, il Napoli sta scoprendo il vero Victor Osimhen, protagonista nella vittoria con lo Spezia.

Il nigeriano ha siglato una doppietta e servito un assist per il gol del definitivo 4-1 messo a segno da Hirving Lozano: l’ex Lille ha così raggiunto quota 10 gol in campionato, trovando la doppia cifra alla sua prima stagione in Serie A. Già nella scorsa stagione, Osimhen era riuscito a raggiungere la doppia cifra, nonostante il prematuro stop della Ligue 1 causa Coronavirus. L’attaccante del Napoli, dunque, risulta essere il secondo calciatore più giovane a raggiungere la doppia cifra nelle ultime due stagioni: solo Erling Haaland, gioiello del Borussia Dortmund, ha fatto meglio di lui, essendo di due anni più giovane.

10 – Solo Haaland é piú giovane di Victor #Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021

