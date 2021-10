Napoli, Osimhen infortunato a Roma: oggi la risonanza dirà se potrà esserci contro il Legia

Nel pomeriggio, il Napoli affronterà la Salernitana allo stadio Arechi, e non potrà contare sul suo centravanti, Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, non sarà della partita a causa di un problema fisico, accusato durante la trasferta di domenica scorsa all’Olimpico, contro la Roma, per poi avvertire un fastidio anche nell’ultima uscita contro il Bologna. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione: “Quando la situazione si è riproposta ieri mattina a Castel Volturno, nella seduta di rifinitura, allora lo staff medico del Napoli ha fermato il centravanti che oggi non sarà della partita a Salerno, ma si sottoporrà a una risonanza magnetica al gastrocnemio, il muscolo a cui ha avuto il risentimento. Bisogna valutare bene cosa c’è intorno a quel muscolo per capire meglio quale potrà essere la prognosi migliore per il numero 9. In casa Napoli non si è particolarmente preoccupati ma una certa apprensione c’è. Soltanto se si avrà certezza che il muscolo sarà a posto, Osimhen partirà con la squadra mercoledì per andare a Varsavia, dove giovedì gli azzurri giocano una gara molto importante contro il Legia per il passaggio del turno in Europa League. Nel caso i risultati della risonanza riscontrassero danni, a quel punto il nigeriano sarebbe costretto a saltare anche la successiva gara interna del campionato contro un Verona gasato dalla vittoria sulla Juventus e che si presenterà con un Cholito Simeone in gran spolvero”.”.

Comments

comments