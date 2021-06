Napoli, Osimhen interessa al Tottenham: ADL pronto a blindarlo con rinnovo e maxi-clausola!

Dall’Inghilterra arrivano alcune indiscrezioni che vorrebbero Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nel mirino del Tottenham per la prossima stagione.

Gli Spurs, infatti, potrebbero perdere Harry Kane, che ha chiesto di essere ceduto, e per rimpiazzarlo starebbero valutando diversi profili, tra cui anche il centravanti azzurro. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe già pronto a cautelarsi, in quanto non intenzionato a perdere il nigeriano, arrivato la scorsa estate dal Lille: “L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione”.

