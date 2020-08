Esordio con il botto per Victor Osimhen, che alla sua prima apparizione con il Napoli ha realizzato una tripletta nel match contro l’Aquila.

Il nigeriano ha contribuito al rotondo successo azzurro per 11-0, nel triangolare in cui la squadra di Gattuso ha ottenuto un altro successo per 10-0 contro il Castel di Sangro, e a fine partita ha scambiato la maglia con Daniele Ricci, calciatore della squadra avversaria, cedendo, di fatto, la sua prima maglia azzurra.

