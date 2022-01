Napoli, Osimhen tra gli obiettivi del Newcastle: dopo Zapata e Vlahovic, il Newcastle ci provano per il nigeriano

La nuova proprietà del Newcastle sogna in grande e, tra i calciatori finiti nel mirino dei Magpies c’è anche Victor Osimhen, attaccante del Napoli.

Già nelle scorse settimane, il club inglese aveva provato a fare spese in Italia, effettuando dei tentativi per Duvan Zapata, prontamente respinto dall’Atalanta, e Dusan Vlahovic, ormai destinato alla Juventus, e ora ha intenzione di sondare il terreno per il centravanti nigeriano. Durante la scorsa estate, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, aveva affermato che nessun calciatore è incedibile ma, secondo il Corriere del Mezzogiorno, serviranno almeno 70 milioni per farlo vacillare.

