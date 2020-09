Napoli, Ounas cambia agente: si va verso la cessione in Premier

Il Napoli, durante questa sessione di calciomercato, potrebbe salutare Adam Ounas, in prestito al Nizza nell’ultima stagione.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, l’algerino ha appena cambiato agente, affidandosi alla procura di Moussa Sissoko: il nuovo agente starebbe provando a portarlo in Premier League, con il West Ham attualmente in pole position. Il Napoli avrebbe deciso di non cederlo più in prestito ma solo a titolo definitivo, e punta ad incassare una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni.

