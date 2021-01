Napoli-Parma 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 20° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Parma al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Contava solo la vittoria e serviva una squadra concreta proprio come è stata il Napoli. Indovinata la formazione con il dinamico Elmas a centrocampo e Zielinski più arretrato e decentrato sulla sinistra. Indovinate le sostituzioni nel momento di sofferenza soprattutto fisica inserendo due difensori per passare a un 5-4-1 elastico. Il Parma non è mai stato pericoloso ben controllato dal Napoli attento e concentrato e anche i ducali anche nel loro momento migliore hanno avuto solo supremazia territoriale. L’unica nota stonata è il pressing che non è stato efficace, ma la squadra è stanca e si vede.

OSPINA: 6 – Solo qualche uscita in presa alta e la qualità nel giro palla nella ripartenza della manovra dal basso.

DI LORENZO: 6,5 – Si è visto finalmente un po’ il Di Lorenzo della scorsa stagione attento in fase difensiva propositivo con qualità in attacco.

MANOLAS: 5,5 – Inizio gara in confusione cresce alla distanza ma non è stata certo una delle migliori prestazioni anche se alla fine ha annullato Gervinho.

KOULIBALY: 7 – Qualche perdonabile sbavatura ma è stato efficace in difesa lottando di fisico con Cornelius e mettendo delle pezze ad alcuni buchi.

MARIO RUI: 6 – Fa il compitino senza eccessi in entrambe le fasi ma non sbaglia nulla.

ELMAS: 7 – Segna un gran gol, è autore di un recupero decisivo su Gervinho e porta dinamismo al centrocampo azzurro anche se commette qualche errore di troppo perdonabile per il poco utilizzo in questa prima parte di stagione. Cala alla distanza

DEMME: 6 – E’ sembrato tra i più stanchi e ha sofferto la marcatura a uomo di Brugman, poi trova le misure e restituisce alla squadra la sua preziosa efficacia in entrambe le fasi.

ZIELINSKI: 5,5– Anche lui è sembrato stanco, ha mostrato solo a sprazzi le sue qualità ma si perde in alcune finezze inutili, rispetto al passato però aiuta di più la squadra in fase di non possesso.

LOZANO: 6 – Parte bene è l’unico che tenta l’uno contro uno, fa ammonire ben quattro dei suoi avversari ma non sempre è riuscito a superare la doppia e tripla marcatura predisposta per lui.

PETAGNA: 5,5 – Non viene mai messo in condizione di battere a rete, ma l’impegno non è mancato giocando una gara di sacrificio a disposizione della squadra.

INSIGNE: 5,5 – Il palo gli nega il gol ma la sua prestazione si fa apprezzare solo per il grande sacrificio in ripiegamenti difensivi. Poco efficace in attacco.

POLITANO (dal 63′ al posto di Petagna): 7 – Entra bene in partita mettendo in campo tanta voglia e soprattutto segna il gol della tranquillità.

BAKAYOKO (dal 70′ al posto di Zielinski): 6 – Inizio timido poi recupera preziosi palloni e gioca di prima velocizzando la manovra.

MAKSIMOVIC: (dal 77′ al posto di Elmas) 6 – Mandato in campo per dare consistenza alla difesa e lui ha assolto il suo compito.

HYSAJ (dal 77’ al posto di Mario Rui): 6 – Anche lui è stato mandato in campo per aiutare la squadra in un momento di sofferenza. Si fa vedere anche in fase propositiva.

ARBITRO LA PENNA (di Roma): 6,5 – Partita gestita con serenità senza farsi notare, non sbaglia nulla anche perché non ci sono state particolari criticità.

