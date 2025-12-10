Napoli

Napoli: parte la vendita per la prossima partita casalinga che ci sarà nel 2026

SSC Napoli comunica che:

  • A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, match che si disputerà mercoledì 7 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

  • A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà mercoledì 14 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

