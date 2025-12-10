Napoli: parte la vendita per la prossima partita casalinga che ci sarà nel 2026

SSC Napoli comunica che:
- A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, match che si disputerà mercoledì 7 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà mercoledì 14 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sassuolo, match che si disputerà sabato 17 Gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- Qui tutti i dettagli
- https://sscnapoli.it/i-match-del-2026-del-napoli-al-maradona-info-biglietti-verona-parma-e-sassuolo/