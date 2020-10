Napoli, partenza e tamponi domani a Torino. In 12 restano a casa, li faranno con la Federico II

Il Napoli partirà stasera per Torino, per la partita contro la Juventus. Tamponi per tutti, per chi parte e per chi resta a casa.

Ultimo giro di tamponi per i giocatori del Napoli, sia per chi partirà, sia per chi rimarrà a casa. Queste le ultime notizie che filtrano dall’ambiente. Domani mattina, a Torino, verranno effettuati i tamponi per chi partirà alla volta della sfida contro la Juventus di domani sera.

In 12 invece resteranno a Napoli, membri del gruppo squadra, tra giocatori (Elmas e Zielinski, risultati positivi) e componenti dello staff. Questi effettueranno i tamponi, sincronizzati con gli altri, con la Federico II.

