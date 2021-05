Napoli per il dodicesimo anno consecutivo nelle coppe europee: Champions, Europa League o Conference League?

Il Napoli per il dodicesimo anno consecutivo si qualifica per le coppe europee. Resta solo da stabilire a quale delle tre competizioni parteciperà nella prossima stagione.

Conference League. La prima italiana a partecipare alla nuova competizione europea quasi certamente non sarà il Napoli me probabilmente toccherà alla Roma settima in classifica in campionato. La certezza potrebbe arrivare giovedì in caso di eliminazione dei giallorossi nella semifinale di Europa League con il Manchester United.

Europa League. Nel caso in cui giovedì la Roma, che all’andata ha perso 2-6 in trasferta, non dovesse superare il turno con il Manchester United il Napoli sarà matematicamente certo almeno della partecipazione ai gironi di Europa League in attesa di vedere come finirà la volata Champions.

Champions League. L’unica certezza per il Napoli di partecipare alla prossima Champions è legata solo a quattro vittorie nelle ultime quattro partite. Altrimenti bisognerà vedere come si incastreranno i risultati delle altre quattro pretendenti [LEGGI QUI] e quali saranno gli eventuali scontri diretti da prendere in considerazione al termine del campionato.

