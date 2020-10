La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fornito un aggiornamento relativo agli azzurri, che hanno effettuato un nuovo giro di tamponi.

Giro di tamponi fatto in mattinata per il Napoli, che è in isolamento a Castel Volturno. I risultati di questo nuovo giro di tamponi si avranno solo domani; nell’ultima tornata nessuno è risultato positivo e gli unici due rimangono Elmas e Zielinski.

