Napoli, piace Hincapiè per la difesa. Per il centrocampo torna di moda Bakayoko

Sky – Napoli, piace Hincapiè per la difesa. Per il centrocampo torna di moda Tiemouè Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo il presito in azzurro.

Il Napoli cerca un rinforzo in difesa e ha individuato un profilo interessante: è quello di Piero Hincapié, nazionale ecuadoriano classe 2002 di proprietà del Talleres, che si è messo in mostra anche nella recente edizione della Copa America. Il difensore, che può giocare sia da centrale che da laterale sinistro, ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e questa cifra blocca per il momento il Napoli che adesso può effettuare solo operazioni in prestito. Qualora però dovessero essere registrati dei movimenti in uscita, la pista Hincapié potrebbe essere approfondita con più decisione.

Si pensa anche al possibile ritorno di Bakayoko dal Chelsea: l’affare potrà svilupparsi negli ultimi giorni di mercato.

