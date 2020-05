Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli da tempo è al lavoro per la trattativa per Milot Rashica, esterno d’attacco del Werder Brema.

Il classe ’96 ha una clausola da 38 milioni di euro, una cifra che il Napoli certamente non raggiungerà e che sta provando a limare un bel po’, facendo leva sulla volontà del giocatore, autore di 10 gol e 6 assist in questa stagione, che vorrebbe sbarcare in Italia.

