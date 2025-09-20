Napoli-Pisa. Ipotesi formazione con rotazioni

Gli azzurri si sono allenati già da ieri per preparare la gara di campionato di lunedì al Maradona contro il Pisa (Corriere del Mezzogiorno)

Sarà l’occasione per qualche rotazione? Probabilmente si riposeranno i più affaticati (l’espulsione di Di Lorenzo dopo soli 21 minuti di partita ha stravolto il piano gara e anche il minutaggio dei giocatori coinvolti). In porta dovrebbe rientrare Meret, Di Lorenzo sarebbe confermato con Beukema che dovrebbe giocare al fianco di Juan Jesus. A sinistra spazio a Olivera, al centro De Bruyne; Lobotka invece dovrebbe riposare con Gilmour al suo posto. Anguissa, McTominay e Politano dovrebbero essere confermati, mentre Hojlund lascerà il posto a Lucca.

