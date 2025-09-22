Napoli-Pisa: La probabile formazione

Alle 20.45 il Napoli in campo al Maradona per l’ultima partita del quarto turno
Gli azzurri potrebbero iniziare così il match
Meret
Di Lorenzo Beukema Buongiorno Spinazzola
Politano Elmas Gilmour De Bruyne McTominay
Hojlund
Milan-Napoli: biglietti in vendita da oggi alle 15 (non ai residenti nella Regione Campania)
Napoli-Pisa: tornelli dello stadio aperti dalle ore 18:15
L’Inter supera di misura il Sassuolo a San Siro
Serie A: vince in rimonta il Como a Firenze
Napoli: Il report dell’allenamento
Vince l’Atalanta pari a Cremona
La Roma si aggiudica il derby
Amir Rrahmani è tornato ad allenarsi con il gruppo
McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno
Gilardino:”A Napoli senza paura”.