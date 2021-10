Napoli, Politano elogia Anguissa: “Eccezionale, sembra sia con noi da anni”

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano ha speso parole d’elogio per il suo nuovo compagno, Franck Zambo Anguissa.

L’attaccante ha parlato del momento magico della squadra azzurra, con un passaggio sul centrocampista camerunese: “Si sta molto bene da primi in classifica, ma il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. Anguissa? Sembrava, appena arrivato, fosse con noi da due anni. E’ stato bravo a integrarsi subito in gruppo e in campo è eccezionale”.

