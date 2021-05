Napoli, Politano saluta Gattuso sui social: “Grazie di tutto mister. In bocca al lupo!”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha pubblicato un post sulle sue pagine social per salutare Gennaro Gattuso.

Il tecnico, che ha chiuso la sua esperienza in azzurro, è diventato, ieri, il nuovo allenatore della Fiorentina: “Grazie di tutto Mister, a te e a tutto lo staff. In bocca al lupo!”, ha scritto Politano sui social, insieme ad una foto che lo ritrae mentre viene abbracciato dall’ormai ex tecnico azzurro.

Grazie di tutto Mister, a te e a tutto lo staff.

In bocca al lupo! pic.twitter.com/yyoD57jQ5p — Matteo Politano (@MPolitano16) May 26, 2021

