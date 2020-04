Napoli, poliziotto ucciso nel tentativo di fermare una rapina. Il fatto è avvenuto nei pressi di un istituto di credito di via Abate Minichini, a due passi da piazza Ottocalli.

Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli cercando di fermare due rapinatori dopo un colpo in banca: un altro collega è rimasto ferito. Nella notte gli agenti sono stati chiamati per una tentata rapina alla filiale del Credito Agricolo, in via Abate Minichini. Gli uomini in fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia, che cercava di bloccarli. L’impatto è stato violentissimo: l’agente alla guida, Pasquale Apicella, è morto poco dopo in ospedale. Ferite lievi per il collega.

