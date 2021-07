Napoli, prende quota l’ipotesi Grillitsch: pronta la prima offerta azzurra

È Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim, il nuovo obiettivo del Napoli, alla ricerca di un sostituto di Tiemouè Bakayoko, che non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Chelsea.

L’austriaco, che ha affrontato l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2020, ha un contratto in scadenza nel 2022 e, con ogni probabilità, non rinnoverà con il club tedesco. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri potrebbero approfittare della situazione, cercando di chiudere l’acquisto di Grillitsch per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il giocatore, inoltre, sarebbe stato osservato personalmente anche da Aurelio de Laurentiis, proprio in occasione della sfida contro l’Italia.

