La preoccupazione, dopo la positività di Petagna, c’era in casa Napoli per l’esito dei tamponi. Una preoccupazione che è svanita con la lista dei convocati per il ritiro.

Questo perché nella lista ci sono tutti. I tamponi, quindi, sono risultati tutti negativi e non c’è nessuno che ha dovuto rinunciare al ritiro per via della positività al Covid. Convocati per il ritiro di Castel Di Sangro annunciati poco fa stesso dal club azzurro.

