Nel pieno rispetto delle norme in materia di contact tracking questa mattina verranno effettuati presso il domicilio di ogni componente del gruppo squadra del Napoli i tamponi.

Il prelievo dovrebbe essere fatto direttamente dal personale delle ASL e non dallo staff della Federico II come avvenuto prima, probabilmente per motivi organizzativi.

Si attenderà l’esito per procedere poi all’organizzazione della fase successiva.

Ricordiamo che alla squadra sono stati concessi due giorni di riposo.

Comments

comments