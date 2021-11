Napoli Primavera, battuto il Lecce per 1 a 0

Il Napoli Primavera, guidato da Frustalupi, ottiene una vittoria contro il Lecce nella sfida valida per la decima giornata di campionato Primavera 1.

Sfida che si è disputata al Centro Sportivo Arena di Cercola. Gli azzurrini si impongono grazie a un gol di D’Agostino sul finire di tempo. Tiro di Barba, deviazione del portiere leccese ed entrata di D’Agostino che brucia tutti per l’1-0

Nella ripresa il Lecce cerca di riversarsi in avanti ma è bravo il Napoli prima a resistere e poi saper lottare fino all’ultimo miniuto per un successo che vale il secondo posto in classifica.

Comments

comments